Aksaray'da kızıyla evden çıkan kadından 4 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Aksaray'da kızıyla evden çıkan kadından 4 gündür haber alınamıyor

Aksaray'da 4 yaşındaki kızını da alıp evden ayrılan ve 4 gündür haber alınamayan kadın ve kızı kayıplara karıştı.

Aksaray'da 4 yaşındaki kızını da alıp evden ayrılan ve 4 gündür haber alınamayan kadın ve kızı kayıplara karıştı. Evli ve 3 çocuk annesi kadının kaybolması yakınlarını da endişelendirirken, çocuğun ve kadının hayatlarından endişe ediliyor.

Felipe Melo'dan futbolu bırakacak olan Selçuk İnan için paylaşım: Seni seviyorum
Son dakika: Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıyor
Son dakika: Reuters "acil" koduyla duyurdu! Türkiye koronavirüs nedeniyle İran'a uçuşları durdurdu


Olay, 15 Temmuz tarihinde Aksaray'ın Laleli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk annesi Sinem Mutlu (25), sabah erken saatlerde beraber yaşadığı kayın babasının evinden 4 yaşındaki Elif Ezel Mutlu isimli kızını da alarak ayrıldı. Sabah işe gittikten sonra çocuklara süt alarak eve gelen kadının kayın babası Tahsin Mutlu (52), torunu ve gelinini evde göremeyince bir süre bölgede arama yaptı. Yaklaşık 2 saat boyunca yaptığı aramadan bir sonuca ulaşamayan ve gelininin cep telefonunun da kapalı olması nedeniyle hayatından endişe eden Mutlu durumu gelininin babası Süleyman Karataş'a (52) haber verdi. Niğde'de yaşayan ve kızının kaybolduğu haberini alan baba Karataş Aksaray'a gelerek dünürü ile kızını aramaya başladı. Polise haber veren aile durumu jandarmaya da bildirdi. Aradan 4 gün geçmesine rağmen kayıp olan kadın ve 4 yaşındaki kızından bir haber alınamazken, aile yetkililerden yardım ve destek istedi. Ankara'da çalışarak geçimini sağlayan ve eşinin kaybolduğu haberi üzerine Aksaray'a gelen Şahin Mutlu ise gözü yaşlı küçük çocuklarını teselli etmeye çalışıyor.


Sürekli babasına annesini soran 3 yaşındaki Tahsin Mutlu'yu teselli etmeye çalışan baba Şahin Mutlu, "Anneni bulacaklar oğlum. Gelsin annen, yanımızda olsun oğlum. Gelsinler yanımıza yeter oğlum. Duvarlar üstümüze geliyor. Annen gitti oğlum, annen bizi bırakamazdı akıllım. Nasıl bıraktı gitti oğlum. Bulacağım anneni oğlum, bulacağım" dedi.


Şahin Mutlu, eşinin kaybolduğu gün Ankara'da çalıştığını belirterek, "Çarşamba günü sabah 10.30'da bir telefon geldi, 'Eşin evde yok' diye. Geldim eşim yok. 2 çocuğumu atmış gitmiş. Bir kızımı almış gitmiş. Hayatlarından endişeliyim. Gitmediğim yer kalmadı. Gören duyan varsa Allah rızası için yardımcı olsun. Hiçbir sorunumuz yoktu. Hiç bilmiyorum ama ben Ankara'daydım, çalışıyordum. Benim halamın kızı baraja gitmiş, barajda rast gelmiş, Mamasın Barajında. Orada görülmüş, yanında bir genç olan, kırmızı bir tipo model araç varmış. Oğlan biraz engelliye benziyormuş, bu kadar. Ben yetkililerden bulunmasını Allah rızası için yardım bekliyorum" dedi.


"2 çocuğu bırakıp kız çocuğunu alıp gitmiş"


Kayıp olan kadının babası Süleyman Karataş, "Yetkililerden yardım bekliyorum. Kızı almış gitmiş. Ama kime gittiğini bilmiyoruz, kayıp. Şu anda emniyette de, jandarmada da bütün yetkililerde bilgileri var. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.


Kayıp olan kadının kayın babası Tahsin Mutlu ise, "Ben sabah işe gittim. İşten çocuklara süt aldım geldim. Çocuklar da kapıda ağlıyorlar. Evde yok kendisi. Hanımımı aradım, onu çağırdım, evde yoktu. 2 çocuğu bırakmış gitmiş. Bir kızı götürmüş. 2 oğlanı bırakmış. Sonra hanımımı, dünürü aradım. 3 gün oldu. Yok, haber alamıyoruz, telefonlarına ulaşılmıyor. Hiçbir sıkıntıları yoktu. Sabah işe giderken o evdeydi" şeklinde konuştu.


7 yaşındaki Umut Efe Mutlu ile 3 yaşındaki Tahsin Mutlu da annelerini sorarak, "Annemi istiyoruz, gitti. Annemi istiyorum. Özledim annemi" dediler. - AKSARAY

Aksaray, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 14:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da kızıyla evden çıkan kadından 4 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:35 Son dakika: Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıyor 14:33 Son dakika: Reuters "acil" koduyla duyurdu! Türkiye koronavirüs nedeniyle İran'a uçuşları durdurdu 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 13:47 Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:48 Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti 10:35 HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti 10:23 Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım 10:06 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti 09:36 ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı 08:46 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 07:57 Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Son dakika: Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıyor
14:35
Son dakika: Reuters "acil" koduyla duyurdu! Türkiye koronavirüs nedeniyle İran'a uçuşları durdurdu
14:33
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
14:12
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
13:47
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
12:32
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
12:22
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
11:48
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
11:18
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
10:55
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
10:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 14:48:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da kızıyla evden çıkan kadından 4 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]