Aksaray'da kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına yüz koruyucu siperlik desteği - Son Dakika

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üretilen siperlikler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında çalışma yürüten kolluk kuvvetleri ve sağlık görevlilerine verildi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, yaptığı yazılı açıklamada, Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üretilen 370 adet yüz koruyucu siperlik ile Çorum'dan hayırsever bir iş insanı tarafından sağlık çalışanlarına hediye edilen 2 bin adet yüz koruyucu siperliklerin ilgili kurumlara teslim edildiğini belirtti.

Görevlerini büyük özveri ile gerçekleştiren kolluk güçleri ve sağlık çalışanları için her türlü önlemlerin alındığını vurgulayan Mantı, şunları kaydetti:

"Kovid-19'la ilgili yürütülen hizmetler, herhangi bir aksamaya meydan verilmeden vatandaş memnuniyeti en iyi şekilde sağlanarak sürdürülüyor. Bu kapsamda kolluk ve sağlık çalışanlarına verilen bu anlamlı destek çok önemli. Milli Eğitim Müdürlüğüne ve hayırsever iş insanına anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aksaray'da büyük bir özveri ile görev yapan kolluk kuvvetleri ile sağlık çalışanlarına çalışmalarında başarılar diliyorum."