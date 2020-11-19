Koltuk değneği içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu - Son Dakika

Koltuk değneği içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Aksaray'da operasyonda koltuk değneği içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği "Bixi" buldu, 4 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da operasyonda koltuk değneği içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği "Bixi" buldu, 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında takip ettikleri S.S. (36), H.A.A. (37), E.K. (36) ve İran uyruklu A.T'nin (36), kent merkezindeki ikametlerine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği "Bixi"nin desteğiyle yapılan aramalarda, koltuk değneği içine gizlenmiş çeşitli miktarlarda sentetik kannabinoid ve metamfetamin ile ikametlerin gizli bölmelerinde esrar, sahte para, pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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