2 haftalık nişanlı çift kazada can verdi - Son Dakika
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2 haftalık nişanlı çift kazada can verdi

22.08.2022 19:23
2 haftalık nişanlı çift kazada can verdi

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada nişanlı çift hayatını kaybetti.

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada nişanlı çift hayatını kaybetti.

Kaza, Laleli Mahallesi Latif Emekli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamit Alp (24) 2 hafta önce nişanlandığı Beyza Öztürk (24) ile birlikte araçla gezmeye çıktı. 68 HN 545 plakalı otomobille bir süre gezdikten sonra nişanlısını eve bırakmaya giden Hamit Alp aniden direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 68 BU 393 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD), itfaiye, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yapılan müdahalede 2 gencinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yolda Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından nişanlı genç çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sosyal medyadan mutluluklarını paylaşmışlardı

Genç çiftin 2 hafta önce nişanlandıkları öğrenilirken, Hamit Alp'in sosyal medyada paylaştığı görüntüler yürek burktu. "Buldum onu yolun sonunda" cümlesiyle nişanlısıyla birlikte kendi görüntülerini paylaşan çiftin kazası herkesi yasa boğdu. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. - AKSARAY

YORUMLAR
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Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü
Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 haftalık nişanlı çift kazada can verdi - Son Dakika

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