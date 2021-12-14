Aksaray'da "köpek yumurtaları yedi" kavgasının gerginliği sürüyor - Son Dakika

Aksaray'da 2 gün önce köpeğin kümese girip yumurtaları yemesi meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavganın gerginliği devam ediyor. Tarafların arasında zaman zaman çıkan gerginlik polisin müdahalesiyle büyümeden önlenirken, sevk edilen çevik kuvvet ekipleri de plastik mermi ve gaz tabancalarıyla nöbet tutuyor.

Olay, 2 gün önce Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esen Erel'in (50) müstakil evinde beslediği köpek karşı komşusu olan İsmail Yılmaz'ın (30) önce bahçesine sonra da tavuk kümesine girerek yumurtalarını yedi. Köpeği kümeste yakalayan İsmail Yılmaz evinde bulundurduğu tüfeği alarak köpeğe ateş etti. Bu sırada köpeğine ateş edildiğini fark eden Esen Erel duruma müdahale etmek isterken İsmail Yılmaz tüfekle Esen Erel'e ateş ederek yaraladı. İki aile burada tüfek, taş ve sopalarla birbirine girerken, İsmail Yılmaz (30) ve Burcu Yılmaz (30) da sopa ve taşla darp edilerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalelerinin ardından 3 yaralı ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

ÇEVİK KUVVET POLİSİ MAHALLEDE NÖBET TUTUYOR

Olayın ardından 2 ailenin karşılıklı ikamet ettiği sokakta polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Mahallede 2 gündür bekleyişini sürdüren polis ekipleri, zaman zaman yaşanan gerginliğe müdahale ederek, olayları daha fazla büyümeden önlüyor. Taraflar arasında yaşanan gerginliğin tekrarlanması üzerine bu kez de mahalleye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri plastik mermi ve biber gazı tabancalarıyla herhangi bir olumsuzluğa karşı tetikte bekliyor.

Öte yandan, yaşanan kavgada tüfekle hem köpeği hem de Esen Erel'i yaralayan İsmail Yılmaz'ın sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

(Yasin Can/ İHA)