Aksaray'da köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Dokuyucu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dokuyucu, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı görenler duruma müdahale ederek hayvanları uzaklaştırdı.

Aksaray 'da köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan kişi tedavi altına alındı.

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