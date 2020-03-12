Aksaray'da 'koronavirüs' önlemi - Son Dakika

AKSARAY'de belediye tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar, halk otobüsleri, işçi ve okul servislerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Aksaray Belediyesi koronavirüse karşı önlemler kapsamında kentte dezenfeksiyon çalışması yaptı. Çalışma kapsamında okullar, halk otobüsleri, öğrenci ve işçilerin kullandığı servis araçları dezenfekte edildi. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinç, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Halkımıza temiz ve hijyenik ortamlar sunabilmek için büyük titizlik gösteriyoruz. Öğrenci servislerinde ve işçi servislerinde yaptığımız kapsamlı dezenfeksiyon çalışması ile öğrencilerimizin ve işçilerimizin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek virüs ve bakterilerin yayılmasını önleyeceğiz" dedi.

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