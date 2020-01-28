Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişi taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişi taburcu edildi - Son Dakika Dünya

Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişi taburcu edildi

6 saat önce

Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesi ve 2 Türk vatandaşının, koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kontrollerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.

Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişi taburcu edildi, System.String[]

Aksaray'da koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi.


Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesi ve 2 Türk vatandaşının, koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kontrollerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.

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Sultanhanı, Kapadokya, Aksaray, turist, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:31 
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