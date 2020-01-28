Son Dakika › Dünya › Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişi taburcu edildi - Son Dakika Dünya
Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişi taburcu edildi
6 saat önce
Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesi ve 2 Türk vatandaşının, koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kontrollerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.
Aksaray'da koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi.
Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesi ve 2 Türk vatandaşının, koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kontrollerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:31
Son Dakika Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan turistlerin eşyaları da hastaneye taşındı Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakasına rastlanmadı İsrail ordusu, Ortadoğu planını protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 13 yaralı Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi