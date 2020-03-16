Aksaray'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları - Son Dakika
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Aksaray'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

6 saat önce

Aksaray Belediyesi koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki yer üstü ve yer altı çöp konteynırlarını dezenfekte ediyor.

Aksaray'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları, System.String[]

Aksaray Belediyesi koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki yer üstü ve yer altı çöp konteynırlarını dezenfekte ediyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman vatandaşın sağlığını düşündüklerini söyledi.

Ekiplerin, dezenfekte işlemine gece gündüz devam ettiğini belirten Dinçer, "Şehrimizde bulunan yer altı ve yer üstü çöp konteynırlarını temizleyerek dezenfekte ediyoruz. Sadece konteynırlar değil çöp kutuları ve atıktan kaynaklanan kirli noktaları da temizliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışma ile halk sağlığını tehdit eden virüs ve bakteri oluşumunu önlemiş oluyoruz." diye konuştu.

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:50 Kaynak: AA
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