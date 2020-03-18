Aksaray'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları - Son Dakika
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Aksaray'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

6 saat önce

Aksaray Belediyesi koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Aksaray'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları, System.String[]

Aksaray Belediyesi koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel olarak hijyen ekipleri oluşturduklarını, vatandaşlarca kullanılan ortak yaşam alanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlar, hizmet binaları, toplu taşıma araçları, camiler, otobüsler düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'yi de tehdit eden virüse karşı ülke olarak çok ciddi tedbirler aldık. Hükümetimiz bu konuda çok başarılı bir çalışma ortaya koyuyor. Bütün hemşehrilerimizden yapılan uyarıları mutlaka dikkate almalarını istiyorum. Millet olarak el ele vererek tedbirleri uygulayalım. Hiçbir virüs alacağımız önlemlerden daha güçlü olamaz. Birlikte bu virüsü yenebiliriz."

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:26 Kaynak: AA

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