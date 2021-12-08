Aksaray'da Kovid-19 tedavisi gören doktor hayatını kaybetti - Son Dakika

Aksaray'da bir aile hekimi, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi Mehmet Tankut Sevim (51), 10 gün önce Kovid-19 belirtilerinin ortaya çıkması üzerine Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek test yaptırdı.

Testin pozitif çıkmasının ardından durumu ağırlaşan Sevim, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Sevim, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.