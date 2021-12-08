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Aksaray'da Kovid-19 tedavisi gören doktor hayatını kaybetti - Son Dakika

Aksaray'da Kovid-19 tedavisi gören doktor hayatını kaybetti

08.12.2021 12:14
Aksaray'da Kovid-19 tedavisi gören doktor hayatını kaybetti

Aksaray'da bir aile hekimi, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aksaray'da bir aile hekimi, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi Mehmet Tankut Sevim (51), 10 gün önce Kovid-19 belirtilerinin ortaya çıkması üzerine Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek test yaptırdı.

Testin pozitif çıkmasının ardından durumu ağırlaşan Sevim, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Sevim, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da Kovid-19 tedavisi gören doktor hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da Kovid-19 tedavisi gören doktor hayatını kaybetti - Son Dakika
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