Üye Girişi
Aksaray'da köy okulu öğrencileri masa tenisinde birinci oldu - Son Dakika

Aksaray'da köy okulu öğrencileri masa tenisinde birinci oldu

16.02.2022 11:44
Aksaray'da köy okulu öğrencileri masa tenisinde birinci oldu

Aksaray'da okul sporları kapsamında düzenlenen "Yıldız Kızlar Masa Tenisi" müsabakalarında, Eskil Ortakuyu Ortaokulu takımı birinci oldu.

Aksaray'da okul sporları kapsamında düzenlenen "Yıldız Kızlar Masa Tenisi" müsabakalarında, Eskil Ortakuyu Ortaokulu takımı birinci oldu.

Aksaray Abdülhamit Han Fen Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda Ortakuyu Ortaokulu Yıldız Kızlar Masa Tenisi Takımı il birincisi oldu.

Okul Müdürü Selçuk Demir, AA muhabirine, Eskil'i temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Güzel maçlar oynandığını ve takımlarının birinci olduğunu belirten Demir, "Takımımız bölge şampiyonluğunda ilimizi temsil edecek. İnşallah orada da birinci olacağız. Takımımıza, hocalarımıza ve emeği geçen her kese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da köy okulu öğrencileri masa tenisinde birinci oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
11:26 Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu
11:24 16 Şubat altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Hayatını kaybeden FETÖ tutuklusu Nusret Muğla'nın oğlu: Bülenç Arıç, damadıyla ilgili problemlerini anlattı
11:19 Falyalı cinayetinde yeni isim, İranlı bahisçi Ayavefe! Yaşam Ayavefe'den, tetikçilere 8 milyon dolar!
11:15 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge toplantısı öncesi mesaj: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
11:12 Dünya yıldızları Messi ve Ronaldo'nun aynı anda yaşadığı olay tesadüfle açıklanamaz
11:04 Gülşen'e "Edepli ol" demişti! Gencebay'ın 7 yıl önce Hülya Avşar'ın kalçasına attığı tokat yeniden hatırlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 11:50:22. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da köy okulu öğrencileri masa tenisinde birinci oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement