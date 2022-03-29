Aksaray'da köy okulu öğrencilerinden Mehmetçik Vakfı'na bağış - Son Dakika
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Aksaray'da köy okulu öğrencilerinden Mehmetçik Vakfı'na bağış

29.03.2022 14:12
Aksaray'da köy okulu öğrencilerinden Mehmetçik Vakfı'na bağış

Eskil ilçesindeki Şehit Muhammet Uz İlkokulu öğrencileri değerler eğitimi kapsamında Mehmetçik Vakfı için bağış kumbarası programı düzenledi.

Eskil ilçesindeki Şehit Muhammet Uz İlkokulu öğrencileri değerler eğitimi kapsamında Mehmetçik Vakfı için bağış kumbarası programı düzenledi.

Hazırlanan kumbaraya harçlıklarından biriktirdikleri paralarla bağış yapan öğrenciler ardından köy meydanına çıkarak vatandaşlardan Mehmetçik Vakfı için bağış topladı.

Şehit Muhammet Uz İlkokulu Müdürü İsmail Gökşen, AA muhabirine, etkinlikte amaçlarının öğrencilere, vatan ve bayrak sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.

Öğrenciler bağış sayesinde yardımlaşma duygusunu geliştirdiğini belirten Gökşen, "Tüm askerlerimize ve şehitlerimizin ailelerine destek olmak için para toplamaya karar verdik. Tüm okul öğrencileri ve köy halkı Mehmetçik Vakfı için elinden geldiği kadarıyla destek çıktı. Biz de toplanan paraları Mehmetçik Vakfına bağışladık." diye konuştu.

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Mehmetçik, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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