Son Dakika Haberleri: Aksaray'da köylerde içme suyu şebekesi çalışması tamamlandı
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Aksaray'da köylerde içme suyu şebekesi çalışması tamamlandı

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Aksaray'da İl Özel İdaresi tarafından 4 köyde başlatılan içme suyu şebeke çalışmaları tamamlandı.

Aksaray'da köylerde içme suyu şebekesi çalışması tamamlandı, System.String[]
Aksaray'da İl Özel İdaresi tarafından 4 köyde başlatılan içme suyu şebeke çalışmaları tamamlandı.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aylarda Yalman ve Gökçe köyünde başlatılan içme suyu şebekesi yenileme çalışması tamamlanarak, içme suyu olmayan Böget ve Çeltek köyüne de içme suyu şebeke hattı yapıldı.

Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, "Yalman köyünde bin 700 metrelik içme suyu terfili isale hattı yenilenmiş, terfi binasının bakım ve onarımı yapılmıştır. Gökçe köyünde ise bin 900 metrelik içme suyu hattının yenilenmesi yapılmıştır. Eskil ilçesine bağlı Böget köyüne de 3 bin 500 metre uzaklıkta bulunan Eskil Belediyesine ait içme suyu hattından bağlantı yapılarak Böget köyünün içme suyu sorunu çözüme kavuşturulmuştur. Çeltek köyüne ise içme suyu sondajı açılmış ve köyün ihtiyacını karşılayacak miktar ve kalitede suya ulaşılarak Çeltek köyünün içme suyu sorunu çözülmüştür" dedi. - AKSARAY
Aksaray, Eskil, Gökçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:17 Kaynak: İHA
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