Aksaray'da köylere hayvan içme suyu tesisi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da köylere hayvan içme suyu tesisi yapıldı - Son Dakika

Aksaray'da köylere hayvan içme suyu tesisi yapıldı

6 saat önce

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla İl Özel İdaresi tarafından köylere hayvan su içme tesisi yapıldı.

Aksaray'da köylere hayvan içme suyu tesisi yapıldı, System.String[]

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla İl Özel İdaresi tarafından köylere hayvan su içme tesisi yapıldı.


Konuyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, "Hayvancılığın gelişimi ve kırsal alandaki vatandaşların ekonomik olarak kalkınmaları amacıyla idaremiz Ortaköy ilçesi Hacı Mahmut Uşağı köyü, Çokyatan yaylası ve Ağaçören ilçesi Yağmurhüyüğü köyü, Karapınar yaylalarının otlatma bölgelerine hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak için 25 metreküp su depolama kapasitesine sahip 2 adet depo ve 15 metre uzunluğunda 2 adet yalak yapılarak hayvanların sürekli ve kaliteli içme suyuna kavuşması sağlandı. İlimiz hayvancılık bakımından ciddi bir potansiyel taşıyor ve bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Hayvancılıkla geçinen vatandaşlarımızın hayvan otlattığı bölgelerde, hayvancılığın gelişimi ve hayvan içme suyu ihtiyacının temini amacıyla tesisimizi hayata geçirdik. Yapılan 2 adet hayvan içme suyu projesi ile 5 bin 200 adet küçükbaş ve 600 adet büyükbaş hayvanın içme suyu ihtiyacının karşılaması hedeflenmektedir" diye konuştu. - AKSARAY

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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