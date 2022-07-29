'Köyümde Üç Gün' projesindeki lise öğrencileri, klip hazırladı - Son Dakika
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'Köyümde Üç Gün' projesindeki lise öğrencileri, klip hazırladı

29.07.2022 17:41

AKSARAY'da 'Köyümde Üç Gün' projesiyle deneyim kazanan lise öğrencileri, köyde geçirdikleri üç günü anlatan rap müzikli klip hazırladı.

AKSARAY'da 'Köyümde Üç Gün' projesiyle deneyim kazanan lise öğrencileri, köyde geçirdikleri üç günü anlatan rap müzikli klip hazırladı. Klip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Aksaray Valiliği yaz tatili nedeniyle öğrencilerin, köylerdeki yaşam ve çalışma hayatlarını öğrenmesi için 'Köyümde Üç Gün' projesi başlattı. Toplam 45 gün sürecek projeye, daha önce köyde yaşamamış yaklaşık 500 öğrenci katılıyor. Öğrenciler gruplar halinde proje kapsamındaki 6 köyde 3 gün kalacak. 3 gün boyunca çadırlarda yatan öğrenciler, bulunduğu köydeki çalışmaya göre kimi çiftlikte büyükbaş hayvan besleyip, temizliğini yapıyor, kimi tarlada, kimi de bahçede çalışıyor. Öğrencilerin başlarında bir AFAD görevlisi sorumlu olarak bulunuyor. Proje kapsamında Yapılcan köyünde 350 büyükbaş hayvanın bulunduğu bir süt çiftliğinde kalan öğrencilerden Cemil Kalıntaş ile Ümitcan Yıldız, köydeki üç günü anlatan görüntülerle klip hazırladı. Rap müzikli klip, sosyal medyada paylaşıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Köyümde Üç Gün' projesindeki lise öğrencileri, klip hazırladı - Son Dakika

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