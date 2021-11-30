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Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı

30.11.2021 14:21

AKSARAY'da etkili olan kum fırtınası nedeniyle kenti Adana'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı.

AKSARAY'da etkili olan kum fırtınası nedeniyle kenti Adana'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı. Yol güzergahının bazı bölgelerinde görüş mesafesinin düşmesiyle zincirleme kazaların olduğu belirtildi.

Kentte meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kenti Adana'ya bağlayan kara yolunda kum fırtınası oluşmasıyla polis, organize sanayi bölgesi kavşağından itibaren araçların geçişine izin vermedi. Yolun bazı bölgelerinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zincirleme kazaların olduğu belirtildi.


Meteoroloji, Fırtına, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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