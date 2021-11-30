Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle kapanan Adana kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kuvvetli rüzgar ve kum fırtınası nedeniyle kapanan Aksaray-Adana kara yolu ulaşıma açıldı.

Dün öğle saatlerinden itibaren ülkenin bir kısmında başlayan kuvvetli rüzgar, bugün Aksaray'da da etkili oldu.

Merkezde rüzgarın etkisi hissedilirken, ilçe ve çevre yollarında kum fırtınası oluştu.

Öğle saatlerinde kapatılan Aksaray-Adana kara yolu, alınan önlemlerin ardından trafiğe açıldı.