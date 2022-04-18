Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle kapanan Adana kara yolu trafiğe açıldı - Son Dakika
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Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle kapanan Adana kara yolu trafiğe açıldı

18.04.2022 18:32
Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle kapanan Adana kara yolu trafiğe açıldı

Kuvvetli rüzgar ve kum fırtınası nedeniyle kapanan Aksaray-Adana kara yolu ulaşıma açıldı.

Kuvvetli rüzgar ve kum fırtınası nedeniyle kapanan Aksaray- Adana kara yolu ulaşıma açıldı.

Sabah saatlerinden itibaren ülkenin bir kısmında başlayan kuvvetli rüzgar, Aksaray'da da etkili oldu.

Merkezde rüzgarın etkisi hissedilirken, ilçe ve çevre yollarında kum fırtınası oluştu.

Öğle saatlerinde kapatılan Aksaray-Adana kara yolu, fırtınanın dinmesiyle alınan önlemlerin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Dinlenme tesislerinde bekletilen araçlar, polis ve Karayolları ekiplerinin kontrolünde yola çıkmaya başladı.

Polis ekipleri, sürücüleri hız ve ani manevra yapmamaları, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.

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Aksaray, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle kapanan Adana kara yolu trafiğe açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle kapanan Adana kara yolu trafiğe açıldı - Son Dakika
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