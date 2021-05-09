Aksaray'da kum fırtınası sonrası hasar tespiti yapılacak - Son Dakika

AKSARAY'da, dün etkili olan kum fırtınasında Ortaköy ilçesindeki caminin minaresi devridi. Ağaçören ve Sarıyahşi ilçelerinde de bazı ev ve mandıraların çatısı uçtu. AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışması yapacak.

Aksaray ve ilçelerinde dün saat 17.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası oluştu. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle bazı vatandaşlar paniğe kapıldı. Şiddetli rüzgarla Ortaköy ilçesi Çiftevi köyündeki caminin minaresi devrildi. Minarenin parçaları cami içine ve etrafa dağılırken, olayda yaralanan olmadı. Ortaköy, Ağaçören ve Sarıyahşi ilçelerine bağlı köylerde bazı ev ve mandıraların çatıları uçtu, elektrik direkleri de devrildi. AFAD ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışması yapması bekleniyor.