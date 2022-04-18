Aksaray'da kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu - Son Dakika
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Aksaray'da kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

18.04.2022 14:09
Aksaray'da kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

Aksaray-Adana kara yolu, kum fırtınası nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Aksaray- Adana kara yolu, kum fırtınası nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalara neden oluyor.

Kent merkezinde rüzgarın etkisi hissedilirken, Aksaray-Adana kara yolunda kum fırtınası oluştu.

Trafik güvenliğini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbir amaçlı Aksaray-Adana kara yolunu trafiğe kapattı. Trafik ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Öte yandan kent merkezinde etkili olan rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlarında devrilmesine neden oldu.

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Aksaray, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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