Aksaray'da kumar oynanan ev ve iş yerlerine operasyon - Son Dakika

AKSARAY'da, polis ekipleri 9 ev ve iş yerinin kumar ve oyun salonuna çevrildiğini tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 11 kişiye toplam 13 bin 475 lira, sosyal mesafe kurallarına uymayan 36 kişiye toplam 54 bin lira para cezası uyguladı.

Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında oyun salonu ve kıraathanelerin kapatılmasının ardından, bu iş yerlerinin faaliyetlerine ilişkin denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, denetim sırasında 9 ev ve iş yerinde kumar ve oyun oynatıldığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 11 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre toplam 13 bin 475 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 34 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre toplam 54 bin lira para cezası uygulandı.