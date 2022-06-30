Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray'da kumar oynayan 10 kişiye 16 bin 371 lira ceza verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.