Aksaray'da kural ihlalleri havadan tespit ediliyor - Son Dakika
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Aksaray'da kural ihlalleri havadan tespit ediliyor

25.02.2022 12:02
Aksaray'da kural ihlalleri havadan tespit ediliyor

Trafik kazalarının en aza indirilebilmesi için Aksaray'da çeşitli uygulama ve denetimler yapan trafik ekipleri, günün belirli saatlerinde kara yolları ve şehir içi trafikte dron ile denetim yapıyor.

Trafik kazalarının en aza indirilebilmesi için Aksaray'da çeşitli uygulama ve denetimler yapan trafik ekipleri, günün belirli saatlerinde kara yolları ve şehir içi trafikte dron ile denetim yapıyor.

Aksaray'da yaşanan trafik kazalarının en aza indirilebilmesi kapsamında çeşitli uygulama ve denetimler yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri rutin uygulamaların yanı sıra dron ile de denetim yaparak trafik kural ihlallerini havadan tespit ediyor. Özellikle kara yollarında ağırlıklı olarak yapılan dron uygulaması kapsamında polis ekipleri kilometrelerce uzaklıktan sürücüleri takip ediyor. Emniyet şerit ihlali, hatalı sollama, kırmızı ışık ihlali gibi birçok kural ihlali drone ile tespit edilirken, uygulama kentte belirli aralıklarla gün boyu yapılıyor. Havadan tespit edilen kurallar ihlallerinin cezası araç plakalarına gönderiliyor. - AKSARAY

Aksaray'da kural ihlalleri havadan tespit ediliyor
Aksaray'da kural ihlalleri havadan tespit ediliyor
Aksaray'da kural ihlalleri havadan tespit ediliyor
Aksaray'da kural ihlalleri havadan tespit ediliyor
Aksaray'da kural ihlalleri havadan tespit ediliyor
Aksaray'da kural ihlalleri havadan tespit ediliyor

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da kural ihlalleri havadan tespit ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da kural ihlalleri havadan tespit ediliyor - Son Dakika
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