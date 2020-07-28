Aksaray'da kurban kesimi hazırlıkları - Son Dakika

Aksaray'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban satış ve kesim işlemleri için düzenleme yapıldı.

Aksaray Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsasında kurulan hayvan pazarında, yaylalarda özel olarak bakılan ve Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarına getirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıklar alıcısını bekliyor.

Sosyal mesafe kuralı ve maske takılması konusunda sürekli uyarıların yapıldığı pazar yerinde, besici ile alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Aksaray Belediyesince, Kurban Bayramı dolayısıyla mezbaha ve canlı hayvan pazarında ek önlemler alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kurban pazarında vatandaşları sahte paraya karşı bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, kurban pazarını gezerek incelemelerde bulundu.

Aydoğdu, esnaflara bol kazançlar dileyerek, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımının önemine dikkat çekti.