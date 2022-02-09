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Aksaray'da kurdun saldırısına uğrayan 17 koyun telef oldu - Son Dakika

Aksaray'da kurdun saldırısına uğrayan 17 koyun telef oldu

09.02.2022 16:16
Aksaray'da kurdun saldırısına uğrayan 17 koyun telef oldu

Aksaray'da ağıla giren kurt, 17 koyunu telef etti.

Aksaray'da ağıla giren kurt, 17 koyunu telef etti.

Yenikent beldesinde küçükbaş hayvan yetiştiren Fatih Arslan, yem vermek için ağıla gittiğinde birçok hayvanın yerde yattığını gördü.

Ağıla giren kurdun 17 hayvanını telef ettiğini anlayan Arslan, durumu İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından tutanak tuttu.

Arslan, yetkililerden yardım istedi.

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Fatih Arslan, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da kurdun saldırısına uğrayan 17 koyun telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da kurdun saldırısına uğrayan 17 koyun telef oldu - Son Dakika
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