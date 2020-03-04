Aksaray'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı, System.String[]

Aksaray'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Minarecik Mahallesi'nde, Ramazan A'ya ait kuyumcuya müşteri gibi davranarak gelen ve fiyatını sorduğu bilezikleri alıp kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından, hırsızlık zanlısının Haydar A. (30) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li Engin Özkoç'un TBMM'deki kavgadan hemen önce yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı
Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç meselesi çıktı Trump'ın en büyük rakibi Michael Bloomberg başkanlık yarışından çekildi Boğaz'dan bir Rus savaş gemisi daha geçti! Ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:16:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]