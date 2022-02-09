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Aksaray'da Mamasın Barajı buz tuttu - Son Dakika

Aksaray'da Mamasın Barajı buz tuttu

09.02.2022 10:22

Aksaray'da Mamasın Barajı buz tuttu Buz tutan baraj ve çevresindeki beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu Hava sıcaklığının eksi 20'lere kadar düştüğü Aksaray'da kentin içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşıladığı Mamasın Barajı buz tuttu.

Aksaray'da Mamasın Barajı buz tuttu

Buz tutan baraj ve çevresindeki beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu

AKSARAY - Hava sıcaklığının eksi 20'lere kadar düştüğü Aksaray'da kentin içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşıladığı Mamasın Barajı buz tuttu. Çevresinde bulunan dağlık ve ormanlık alanların tamamen beyaza büründüğü Mamasın Barajı buz tutmuş görüntüsüyle görsel bir şölen oluşturuyor.

Aksaray'da yaklaşık 20 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava kentin tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşıladığı Mamasın Barajı'nın donmasına neden oldu. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 20'lere kadar düştüğü Aksaray'da barajın buz tutması ve çevresindeki ormanlık ve dağlık alanın tamamen beyaza bürünmesi görsel bir şölene sahne oluyor. Dron ile görüntülenen buz tutan baraj ve çevresinin beyaz örtüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle çekilmeler yaşanan Mamasın Barajına da bu yıl yağan yoğun kar umut oldu.

Aksaray'da Mamasın Barajı buz tuttu
Aksaray'da Mamasın Barajı buz tuttu
Aksaray'da Mamasın Barajı buz tuttu

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Aksaray, Baraj, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aksaray'da Mamasın Barajı buz tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da Mamasın Barajı buz tuttu - Son Dakika
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