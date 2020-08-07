Aksaray'da maske takma zorunlu hale getirildi - Son Dakika

Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugünden itibaren maskesiz dolaşmak ve asker uğurlama törenleri yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılımın hızını kontrol altına almak amacıyla yeni kararlar alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl sınırları dahilinde bulvar, cadde, sokak ve benzeri araç ve yaya trafiğine açık alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Kamu kurumu çalışanlarının pandemi sürecinden etkilenmemeleri amacıyla, bina girişlerinde güvenlik görevlilerince maske kontrolü yapılacak ve maskesiz vatandaşlar kurumlara alınmayacaktır. Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği 900 lira idari para cezası verilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, il genelinde asker uğurlama törenlerinin de yasaklandığı bildirildi.