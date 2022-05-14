Aksaray'da MEB Arama ve Kurtarma Birimi eğitim ve tatbikatı - Son Dakika
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Aksaray'da MEB Arama ve Kurtarma Birimi eğitim ve tatbikatı

14.05.2022 16:18
Aksaray'da MEB Arama ve Kurtarma Birimi eğitim ve tatbikatı

Türkiye'nin 81 ilinde görevli MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) il koordinatörleri, Aksaray'da AFAD desteğinde eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 81 ilinde görevli MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) il koordinatörleri, Aksaray'da AFAD desteğinde eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi.

MEB, 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan etmesinin ardından her ilde 25 personelden oluşan, afet ve acil durumlarda görev alacak MEB AKUB kuruldu.

MEB AKUB'un gelişimi amacıyla 81 ilden koordinatörlerinin katılımıyla Aksaray'da eğitim ve tatbikat faaliyeti gerçekleştirildi.

Eğitim ve tatbikatlarda enkazdan, kuyudan ve yüksekten kurtarma, trafik kazası eğitimi, yangın eğitimi ve insansız hava aracı eğitimi tatbikatları gerçekleştirildi.

Öte yandan, eğitimler kapsamında Hasan Dağı'nda kampçılık eğitimi alan AKUB personeli, harita ve yön bulma eğitiminin ardından gece kayıp arama eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi.

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milli eğitim bakanlığı, Tatbikat, Türkiye, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da MEB Arama ve Kurtarma Birimi eğitim ve tatbikatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da MEB Arama ve Kurtarma Birimi eğitim ve tatbikatı - Son Dakika
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