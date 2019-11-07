Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin diğer öğrenci velileri tarafından istenmemesi...
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin diğer öğrenci velileri tarafından istenmemesi...

Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin diğer öğrenci velileri tarafından istenmemesi...

6 saat önce

Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin diğer öğrenci velileri tarafından istenmemesi üzerine çıkan tartışmalar sürüyor.

Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin diğer öğrenci velileri tarafından istenmemesi..., System.String[]

Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin diğer öğrenci velileri tarafından istenmemesi üzerine çıkan tartışmalar sürüyor. Otizmli öğrenci velileri çocuklarının okula diğer öğrenci velileri tarafından istenmemesine büyük bir tepki gösterirdi. Otizmli öğrencilerin velileri okul içerisinde ağlayarak sınıflara girmeye çalıştı. Öte yandan okulda tartışmalar devam ederken Aksaray Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:09 Kaynak: İHA
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