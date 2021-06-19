Aksaray'da Metruk Bina Yangını - Son Dakika

Haberler Aksaray'da metruk bina yangını meydana geldi. Fatih Aksaray Mahallesi Alboyacılar Solak üzerinde bulunan 4 katlı metruk binada yangın meydana geldi. Saat 16: 21 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih, Beyoğlu, Kocamustafapaşa ve Eminönü İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralı ve can kaybı yaşanmadı.