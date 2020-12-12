AKSARAY'da sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde boş kalan meydandaki güvercinleri, belediye çalışanları besledi.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uyguladığı 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı güvercinlere kaldı. Polis ekipleri il genelinde önlem alarak, denetim gerçekleştirdi. Meydanlarda görev yapan polisler ve belediye çalışanları, güvercinleri besledi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da meydanlar güvercinlere kaldı - Son Dakika