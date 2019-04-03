Son Dakika Haberleri: Aksaray'da MHP'nin İtirazı Durumu Değiştirmedi

Aksaray'da MHP'nin İtirazı Durumu Değiştirmedi

44 dakika önce

AKSARAY'da MHP'nin itirazı üzerinde 4 sandıktaki oyların yeniden sayılması üzerine, durum değişmedi ve AK Parti adayı Enver Dinçer, resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını kazandı.

Aksaray'da MHP'nin İtirazı Durumu Değiştirmedi, System.String[]
AKSARAY'da MHP'nin itirazı üzerinde 4 sandıktaki oyların yeniden sayılması üzerine, durum değişmedi ve AK Parti adayı Enver Dinçer, resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını kazandı.

AK Parti ile MHP'nin kendi adaylarıyla seçime girdiği ve 140 bin 896 seçmenin bulunduğu Aksaray'da, 115 bin 437 seçmen, 433 sandıkta oy kullandı. 111 bin 812 oy geçerli, 3 bin 625 oy ise geçersiz sayıldı. Sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Enver Dinçer, yüzde 40,47 oranla 45 bin 253 oy, MHP'nin adayı Sefer Alkan da yüzde 39,02 oranla 43 bin 625 oy aldı. Enver Dinçer, 1628 oy farkla seçimi kazandı.

GEÇERSİZ OYLARIN SAYILMASINA RET

MHP Merkez İlçe Başkanlığı, 4 sandık ile geçersiz oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunuldu. İtiraz edilen 4 sandıktaki oylar yeniden sayıldı. Bu sonuçlara göre, oy farkı 1628'den 1238'e düştü.

İlçe Seçim Kurulu, geçersiz oyların yeniden sayılması yönündeki itirazı ise reddetti. MHP Merkez İlçe Başkanlığı'nın geçersiz oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna itiraz etmeye hazırlandığı belirtildi.

- Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:20 Kaynak: DHA

AK Parti, Aksaray, MHP, Güncel
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