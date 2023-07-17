Aksaray'da Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 24 Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 24 Yaralı

17.07.2023 09:53

AKSARAY'da fındık hasadı için Şırnak'tan yola çıkan işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada, 4'ü ağır, 24 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.30 sıralarında Ankara-Niğde otoyolunun 248'inci kilometresinde meydana geldi. Şırnak'tan Düzce'ye fındık hasadı için giden işçileri taşıyan Hüseyin Çetin yönetimindeki 73 M 1006 minibüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından şarampole devrildi. Hurdaya dönen araçta sürücü Çetin ile 23 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nevşehir ve Niğde'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'da fındık hasadı için Şırnak'tan yola çıkan işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada, 4'ü ağır, 24 kişi yaralandı.Niğde otoyolunun 248'inci kilometresinde meydana geldi. Şırnak'tan Düzce'ye fındık hasadı için giden işçileri taşıyan Hüseyin Çetin yönetimindeki 73 M 1006 minibüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından şarampole devrildi. Hurdaya dönen araçta sürücü Çetin ile 23 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nevşehir ve Niğde'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.?Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 24 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 24 Yaralı - Son Dakika
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