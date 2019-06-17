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Aksaray'da minibüs greydere çarptı: 3'ü çocuk 7 yaralı

1 saat önce

Aksaray'da minibüsün greydere arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Aksaray'da minibüs greydere çarptı: 3'ü çocuk 7 yaralı, System.String[]
Aksaray'da minibüsün greydere arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Aksaray - Ankara Karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde'den İstanbul'daki yakınlarını görmek için yola çıkan Cevdet Y. (54) idaresindeki 34 YJ 0969 plakalı minibüs, Aksaray'dan Ankara istikametine seyrederken 10'uncu kilometrede emniyet şeridinde seyreden karayollarına ait İlhami A. (59) idaresindeki greydere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı içeriye girerken, sürücü ve yolcu olarak bulunan Ayşe Y. (24), Fadime Y. (54), E.N.Y. (6), Seher Ç. (31), G.Ç. (5), A.Y. (5) yaralandı. Diğer sürücüler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü ve yolcu Fadime Y. minibüste sıkıştı. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan yaralıları kısa süren çalıma sonucu kurtardı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sürücü Cevdet Y. ile Fadime Y.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:16 Kaynak: İHA
Aksaray, 3. Sayfa
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