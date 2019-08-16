Aksaray'da minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü
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Aksaray'da minibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.
Aksaray Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:48 Kaynak: İHA
'da minibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Gülağaç
ilçesi Camili Ören
köyü arasında yapımı devam eden yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Avan (29) idaresindeki 68 HV 815 plakalı minibüs ile M.A. yönetimindeki 33 DJZ 22 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Minibüs sürücüsü ağır yaralanırken kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kabinde sıkışan minibüs sürücüsü Ekrem Avan, AFAD
ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra Aksaray Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Ekrem Avan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
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