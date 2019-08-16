Aksaray'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
7 dakika önce
Aksaray'da minibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Aksaray Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:09 Kaynak: İHA
'da minibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza, Gülağaç
ilçesi Camili Ören
Köyü arasında yapımı devam eden yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem A. idaresindeki 68 HV 815 plakalı minibüs ile M.A. yönetimindeki 33 DJZ 22 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Minibüs sürücüsü yaralanırken kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kabinde sıkışan minibüs sürücüsü AFAD
ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak Aksaray Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Kaza yapan otomobil bahçeye düştü: 7 kişi yaralandı Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralı Bekçilik sınavını kazanamayan adam, bekçi kıyafeti ve silahla yakalandı