Son Dakika Haberleri: Aksaray'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
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Aksaray'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

7 dakika önce

Aksaray'da minibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Aksaray'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Aksaray'da minibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Gülağaç ilçesi Camili Ören Köyü arasında yapımı devam eden yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem A. idaresindeki 68 HV 815 plakalı minibüs ile M.A. yönetimindeki 33 DJZ 22 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Minibüs sürücüsü yaralanırken kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kabinde sıkışan minibüs sürücüsü AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
Gülağaç, Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:09 Kaynak: İHA
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