Aksaray'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu İsa Ali Osman (35) idaresindeki 34 MF 3551 plakalı minibüs ile Ali Karadağlı (32) kontrolündeki 68 HP 441 plakalı kamyonet Nakkaş Mahallesi Muhsin Yazıcı Bulvarı kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücü Karadağlı ile minibüste bulunan Fatma Ferruh (26), Nasir Elden Cerruh (23) ve Rim Cerruh (23) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza yerinde toplanan kalabalık sosyal mesafe kuralına uymayınca polis ekiplerince dağıtıldı.