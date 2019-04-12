Aksaray'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 12:01 Kaynak: AA
'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Tunçbeden (38) idaresindeki 68 FJ 644 plakalı otomobil ile Hamza Atav (23) yönetimindeki 50 AJ 371 plakalı minibüs Yavuz Sultan Selim
Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada iki sürücü de yaralandı. Otomobilde sıkışan Tunçbeden, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tunçbeden, hayatını kaybetti.
16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı
Teslim Olan PKK'lı Terörist, Örgütün İç Yüzünü Anlattı: Küçük Çocuklara Cinsel İstismarda Bulunuyorlar
Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada
4 Çocuk Annesi Kadın, 40 Yıllık Kocasını Uyurken Kafasına Keserle Vurarak Öldürdü