Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aksaray'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

41 dakika önce

Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Tunçbeden (38) idaresindeki 68 FJ 644 plakalı otomobil ile Hamza Atav (23) yönetimindeki 50 AJ 371 plakalı minibüs Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada iki sürücü de yaralandı. Otomobilde sıkışan Tunçbeden, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tunçbeden, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 12:27 Kaynak: AA
Aksaray, Güncel
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