Aksaray'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

05.09.2022 16:19
Aksaray'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Sağlık görevlilerinin yaralıları bırakıp görüntü almak isteyen gazeteciye "çekmeyin" diyerek yüzünü kapatmaya çalışması dikkat çekti.

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu Ağaçlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Aksaray istikametine seyreden Şerafettin K. idaresindeki 42 ES 230 plakalı Audi marka otomobil kavşakta Gökhan T. yönetimindeki 42 AIR 183 plakalı Volkswagen marka minibüsle çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle minibüs yan devrilirken minibüste ve otomobilde bulunan Nazile K. (53), Seyit K. (29), Zekiye T. (47), Mehmet Can T. (11), Sahra T. (8) ve Hatice T. (52) yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, görüntü almak isteyen gazeteciye "çekmeyin" diyerek koluyla yüzünü kapatmaya çalıştı. Sağlık görevlilerinin ambulansın kapısını kapatmasının ardından yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Aksaray, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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