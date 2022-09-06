Aksaray'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

06.09.2022 01:03
Aksaray'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Sağlık görevlilerinin yaralıları bırakıp görüntü almak isteyen gazeteciye "çekmeyin" diyerek yüzünü kapatmaya çalışması dikkat çekti.

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu Ağaçlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Aksaray istikametine seyreden Şerafettin K. idaresindeki 42 ES 230 plakalı Audi marka otomobil kavşakta Gökhan T. yönetimindeki 42 AIR 183 plakalı Volkswagen marka minibüsle çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle minibüs yan devrilirken minibüste ve otomobilde bulunan Nazile K. (53), Seyit K. (29), Zekiye T. (47), Mehmet Can T. (11), Sahra T. (8) ve Hatice T. (52) yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, görüntü almak isteyen gazeteciye "çekmeyin" diyerek koluyla yüzünü kapatmaya çalıştı. Sağlık görevlilerinin ambulansın kapısını kapatmasının ardından yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

YORUMLAR
500
7. kattan düşen kedi; damağı patlayarak ölümden döndü 7. kattan düşen kedi; damağı patlayarak ölümden döndü Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 zanlı tutuklandı Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Aksaray, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
00:24 Araç sahiplerine çifte darbe! Benzine ve motorine zam geldi
00:10 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan transfer sözleri: Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor
23:40 Galatasaray eksik kaldığı maçı kazandı! Güntekin Onay, Gaziantep FK hocası Erol Bulut'u eleştirdi
23:07 Gişelerdeki beton bariyere çarpan araç 4 kişiye mezar oldu
23:05 Galatasaray ilk yarıda 10 kişi kaldığı mücadelede Gaziantep FK'yi uzatmada devirdi
22:24 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları Galatasaraylıları çıldırttı
22:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan icralık borcu olan vatandaşlara müjde verdi
21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yılbaşından sonra hızlı bir şekilde düşecek
21:46 Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 01:07:17. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement