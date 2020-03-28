Aksaray'da minibüs ile tır çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Minibüste bulunan Mehmet Şahin (18) ile Songül (21), Nurcan (21), Zehra (7), İbrahim (3) ve Şahin Adabalı (18) yaralandı.

Aksaray 'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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