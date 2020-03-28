Aksaray'da minibüs ile tır çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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Aksaray'da minibüs ile tır çarpıştı: 6 yaralı
6 saat önce
Aksaray'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Aksaray'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mustafa Sural (39) idaresindeki 34 JS 5070 plakalı minibüs, Aksaray- Adana kara yolunun 5. kilometresinde Hüseyin İpek (56) yönetimindeki 68 SAE 321 plakalı tırla çarpıştı.
Minibüste bulunan Mehmet Şahin (18) ile Songül (21), Nurcan (21), Zehra (7), İbrahim (3) ve Şahin Adabalı (18) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:24 Kaynak: AA
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