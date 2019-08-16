Son Dakika Haberleri: Aksaray'da minibüs park halindeki tıra çarptı: 1 ölü
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Aksaray'da minibüs park halindeki tıra çarptı: 1 ölü

1 saat önce

Aksaray'da park halindeki tıra çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Aksaray'da minibüs park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, System.String[]
Aksaray'da park halindeki tıra çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ekrem Avan (29) idaresindeki 68 HY 815 plakalı minibüs, Gülağaç ilçesi yakınlarında yol kenarında park halinde olan 33 DJZ 22 plakalı tıra çarptı.
Minibüste sıkışan sürücüyü kaza yerine gelen AFAD ekipleri çıkardı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Avan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gülağaç, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:31 Kaynak: AA
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