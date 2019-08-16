Aksaray'da minibüs park halindeki tıra çarptı: 1 ölü
1 saat önce
Aksaray'da park halindeki tıra çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Aksaray Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:31 Kaynak: AA
'da park halindeki tıra çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ekrem Avan (29) idaresindeki 68 HY 815 plakalı minibüs, Gülağaç
ilçesi yakınlarında yol kenarında park halinde olan 33 DJZ 22 plakalı tıra çarptı.
Minibüste sıkışan sürücüyü kaza yerine gelen AFAD
ekipleri çıkardı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Avan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Belediyenin tüm şirketlerine kendisini başkan olarak atayan Alinur Aktaş istifa etti İdlib'e saldırılar sonrasında 124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu "Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum