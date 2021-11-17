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Aksaray'da minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü - Son Dakika

Aksaray'da minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü

17.11.2021 14:04
Aksaray'da minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü

Aksaray'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Aksaray'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Efrahim O. (23) idaresindeki 68 HS 635 plakalı minibüs, Hacılar Harmanı Mahallesi 5835. Sokak'ta geri manevra yaptığı sırada Kadir Han'a (78) çarptı.

Han, minibüsün altında yaklaşık 200 metre sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Han, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Efrahim O. gözaltına alındı.

Aksaray'da minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü

Minibüs, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü - Son Dakika


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