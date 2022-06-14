112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan Delen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray'da minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

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