Aksaray'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücü Masaler ile Cuma Yıldız (16), Ender Özbulut (13), Can Uçar Kaplı (13), Elif Kaplı (32) Orhan Can Kaplı (38), Muharrem Kaplı (8), Caner Kaplı (9) ve Tülin Kaplı (6) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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