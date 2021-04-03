Aksaray'da miras yüzünden çıkan kavgada gelinini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Aksaray'da miras yüzünden çıkan kavgada gelinini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Aksaray'da miras meselesi yüzünden çıkan kavgada, gelinini öldürüp 3 çocuğu ve damadını da yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aksaray'da miras meselesi yüzünden çıkan kavgada, gelinini öldürüp 3 çocuğu ve damadını da yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi. Laleli Mahallesi 4565 Sokak'taki evlerinde miras meselesi yüzünden çıkan kavgada gelini Döndü Çınar'ı öldürüp, çocukları Muammer, Mustafa, Gülsever ile damadı Süleyman Çınar'ı yaralayan Cemal Çınar'ın (89) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Cemal Çınar ile tedavisi tamamlanan Muammer, Mustafa ve Gülsever Çınar da adliyeye sevk edildi. Aksaray'da dün miras meselesi yüzünden çıkan kavgada, Cemal Çınar bıçakla Muammer, Mustafa, Gülsever, gelini Döndü ve damadı Süleyman Çınar'ı yaralamıştı. Ağır yaralanan gelin Döndü Çınar, hastanede hayatını kaybetmişti.

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