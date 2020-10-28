Mobilya mağazasında yangın: 1 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da bir mobilya mağazasında çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde Emrah Aksu'ya ait mobilya mağazasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangında mağazada mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan Deniz Aksu (28), ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aksu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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